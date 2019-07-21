وزير الدفاع البريطاني: لندن تبحث خيارات الرد على إيران

وقال الوزير لـ“سكاي نيوز“: ”مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع“.
ولدى سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، قال ”سنبحث سلسلة من الخيارات.. سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع“.
وتجاهلت طهران الدعوات التي وجهها الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني احتجزتها في مضيق هرمز، في خطوة وصفتها بريطانيا بأنها ”خطيرة“ واستدعت على خلفيتها القائم بالأعمال الإيراني، ونصحت على إثرها سفنها بتجنب المضيق.
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