Firefox يوفر حماية أفضل للمستخدمين

طوّرت شركة "موزيلا" متصفح Firefox في السنوات الأخيرة ليصبح أسهل استخداما، وأكثر أمانا من ناحية الحفاظ على بيانات المستخدمين

وتبعا للخبراء في "موزيلا" فإن النسخ الجديدة من Firefox باتت توفر حماية أكبر لبيانات المستخدمين وأجهزتهم، وتحمي الحواسب من خطر استغلالها في "التنقيب الإلكتروني" للعمليات المشفرة cryptominers، دون أن يعلم صاحب الحاسب بذلك.

كما أشاروا إلى أن إصدار Firefox 68 بات يوفر حماية أكبر من المواقع التي تجمع البيانات عن المستخدمين دون موافقتهم، كمعلومات حول المواقع التي يتصفحونها، والأشياء التي يرغبون بشرائها أو يبحثون عنها عبر الإنترنت، أو الموسيقى التي يستمعون إليها، وتبدأ بعدها بإزعاجهم عبر إعلانات تتعلق بتلك المواضيع.

وأوضحوا أن Firefox بات يعتمد على ما يسمى بالبصمة الإلكترونية للمستخدم لتامين دخول آمن إلى الإنترنت، والتي تعتمد على رموز خاصة بالأجهزة والحواسب التي يستخدمها، وإعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية التي يستعملها.

وقدموا بضع نصائح لمستخدمي Firefox لزيادة حماية بياناتهم، تعتمد على تحديث نسخة هذا المتصفح باستمرار، كون الشركة المطورة له تضيف ميزات أمان جديدة في كل نسخة، واللجوء إلى حذف البيانات المخزنة في المتصفح عبر إعداداته، لمنع قراصنة الإنترنت من الوصول إليها في حال اختراق الحاسب.