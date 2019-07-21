السعودية تتصدر العرب في أولمبياد الرياضيات العالمي

وتصدرت الصين والولايات المتحدة نتائج هذه الحدث العالمي فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا و33 عالميا، حسبما نشره الموقع الرسمي للمسابقة imo-official.org.
وجاءت سوريا في المرتبة الثانية عربيا (55 عالميا)، والمغرب ثالثا (64 عالميا)، فيما ظفرت الجزائر بالمرتبة الرابعة (77 عالميا).
واحتلت تونس المرتبة الخامسة عربيا (74 عالميا)، تلاها العراق (93 عالميا)، ثم مصر (96 عالميا)، والإمارات (110 عالميا).
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