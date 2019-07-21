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السعودية تتصدر العرب في أولمبياد الرياضيات العالمي

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أسدل اليوم الأحد 21 يوليو 2019 الستار على فعاليات "الأولمبياد العالمي للرياضيات" الذي تم تنظيمه بمدينة باث البريطانية، وشاركت فيه 112 دولة بينها 8 عربية.

وتصدرت الصين والولايات المتحدة نتائج هذه الحدث العالمي فيما حلت المملكة العربية في المرتبة الأولى عربيا و33 عالميا، حسبما نشره الموقع الرسمي للمسابقة imo-official.org.

وجاءت سوريا في المرتبة الثانية عربيا (55 عالميا)، والمغرب ثالثا (64 عالميا)، فيما ظفرت الجزائر بالمرتبة الرابعة (77 عالميا).

واحتلت تونس المرتبة الخامسة عربيا (74 عالميا)، تلاها العراق (93 عالميا)، ثم مصر (96 عالميا)، والإمارات (110 عالميا).

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