"إس أو إس المتوسط" تطلق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا

وقالت المنظمة في بيان نشر في باريس إن السفينة النرويجية "أوشن فايكينغ" تتوجه "حاليا إلى المتوسط في حملة جديدة للبحث والإنقاذ في عرض المتوسط حيث لقي 426 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية السنة.
وأوضح مدير العمليات في المنظمة فريديرك بينار أن "السفينة ستتجول في المتوسط الذي يصدر منه الجزء الأكبر من نداءات الاستغاثة، لكنها لن تدخل أبدا المياه الإقليمية الليبية".
وتابع أنه منذ أن "عهد الاتحاد الأوروبي بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر إلى السلطات الليبية التي لا تملك كل الوسائل اللازمة لذلك، يجري هذا التنسيق بحالة فوضى ولا يتم نقل النداءات".
وأضاف: "الرهان بالنسبة لنا كان امتلاك قدرة حقيقية في عمليات البحث لأننا نعرف أن هذه النداءات لا تصل إلى المراكز الرسمية"، مشيرا إلى أن المنظمة كانت تبحث عن سفينة جديدة "منذ أشهر".
وبعد حملة استمرت ثلاث سنوات أنقذت خلالها ثلاثين ألف مهاجر من الغرق، اضطرت "أكواريوس" السفينة السابقة للمنظمة لوقف نشاطها في ديسمبر 2018 وحرمت من رفع علم جبل طارق ثم بنما.
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