السلطات الإثيوبية توقف رئيس حركة العدل والمساواة

قالت القيادية بالحركة الشعبية لتحرير السودان؛ احسان عبدالعزيز؛ أن الامن الاثيوبي إقتاد رئيس حركة العدل والمساواة جِبْرِيل ابراهيم من الفندق الذي يقيم فيه إلى جهة غير معلومة.

ويشارك إبراهيم ضمن تحالف الجبهة الثورية التي تجرى حاليا مشاورات مع قوى الحرية والتغيير باديس أبابا لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية وعملية السلام في البلاد.