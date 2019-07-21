السودانيون سواسية فاحذروا الفتنة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لابد ان يقر الجميع اولا ان كل السودانيين سواسية وليس لاحد منهم الحق في اقصاء احد او الحديث عن تحديد اقامته في منطقة ما او منعه من التواجد في مكان ما داخل الوطن ، وما لم يكن هناك محذور ما فالكل سواسية لاتقييد لحريتهم ولا فيتو عليهم ، وفي نفس الوقت هناك ضوابط يلزم ان يخضع لها الجميع وليس هناك شخص – طبيعي او اعتباري – كائنا من كان له الحق في اختراق القانون او احداث الفوضى في البلد .

بعد الاقرار بالثابت اعلاه علينا النظر بموضوعية لاي موضوع خلافي يكثر حوله الجدل وان لا ننتصر لطرف لانه من منطقتنا او قبيلتنا او خطنا السياسي وانما يلزم ان يكون حادينا لاي موقف ودافعنا لاي تحرك هو الحق ولو علي أنفسنا.

بعد ماتقدم اعلاه نقول ان قوات الدعم السريع وقائدها الفريق حميدتي من المواضيع التي كثر الجدل حولها وطال بشانها الخلاف فمن داع الى إخراجها من الخرطوم فورا وذهابها الى الحدود باعتبار ان مهمتها في الاساس الدفاع عن الوطن وحمايته وكما الجيش فليس لها عمل او نشاط في داخل المدن ، الي اخرين نظروا اليها باعتبارها اسهمت بشكل اساسي في ضبط الامن بالبلد وكان انحيازها الى الشعب في ثورته ورفض قيادتها استعمال القوة ضد المنتفضين على الرئيس المخلوع كان ذلك عملا عظيما جنب البلد اراقة الدماء وانهيار الامن ، ويلزم ان يعترف الناس ان هذه القوات تعرضت لاختبار كبير وهام اجتازته باقتدار وحنكة وقد قامت بواجبها ولابد من الاعتراف بذلك وعدم تبخيس دورها الهام الذي قامت به .

وبعيدا عن صحة موقف هذا الفريق او ذاك فان المهم الذي يلزم التأكيد عليه ان قوات الدعم السريع ليست فوق القانون ولابد ان تتم محاسبتها كمؤسسة او افراد على اي تجاوز كان وفي نفس الوقت فهم مواطنون سودانيون وليس لاحد الحق في تحديد اقامتهم او منعهم من التواجد في اي بقعة بالسودان .

ان اي دعوة لاخراج الجنجويد من الخرطوم والمدن الكبرى باعتبار انهم من الغرب او ليسوا اهلا للتواجد في العاصمة او اي حديث يشتم منه – ولو من مكان بعيد – الاتجاه للسخرية منهم وتنقيصهم والتمايز عنهم فانها دعوة الى الفتنة وستجر البلد الى مزيد من المشاكل وبلادنا أحوج ماتكون الى الهدوء والسكينة والاستقرار فهلا وعينا لذلك وابتعدنا عن الفتنة ؟ نتمني ذلك.