كرنقو يوجه طلباً لهلال الأبيض بشأن الرحيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب لاعب هلال الأبيض عبد الرحمن كرنقو إدارة ناديه بمنحه فرصة اللعب في المريخ وإطلاق سراحه في التسجيلات الحالية من أجلّ تقديم الأفضل خلال الموسم القادم.

وجزم كرنقو بأنّ رغبته في اللعب لنادي المريخ تجئ من أجلّ الظهور أفريقيًا وعربيًا وتأكيد قدرته على تجاوز التحدي.

ويبدي اللاعب المرشّح للانتقال للمريخ بحسب رغبة المدير الفني إبراهومة ثقة كبيرة في نجاحه إذا ما تكلّلت خطوته بانضمامه بصورة رسمية.

وسابقًا، تمكّن المريخ من ضم اللاعب نيلسون لازيجلا قادمًا من هلال الأبيض بعد التأمين عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسين.