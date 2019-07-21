لغة التهديد والوعيد لاتجدي مع ايران .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سريعا جاء الرد الايراني علي ما اعتبرته طهران قرصنة بحرية اثر احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق وذلك باعلان الحرس الثوري الايراني مساء الجمعة احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الهام ، وقال الحرس الثوري الايراني في بيانه ان ناقلة النفط البريطانية قد تجاوزت قواعد القانون الدولي البحري الذي ينظم الملاحة الدولية .

الحرس الثوري اعلن احتجاز الناقلة البريطانية بعد يومين او ثلاثة فقط من تصريحات السيد الخامنئي الذي اعتبر التصرف البريطاني صفاقة وتجاوزا للقانون وسرقة في وضح النهار وتعهد بالرد السريع على البريطانيين مشيرا الى انهم والاوروبيين بشكل عام لايفهمون الا لغة القوة ولن يحترموا الا المناهض لهم المناوئ لرؤيتهم المدافع عن نفسه الواقف بقوة أمام جبروتهم وظلمهم ، واعتبر السيد الخامنئي – في حديثه لأئمة الجمعة في ايران – ان الغرب بصورة اساسية لايقيم اعتبارا لمنطق الحق والصواب وانما يمارس شريعة الغاب في ظل السكوت الدولي تماشيا مع الصلف البريطاني الامريكي.

الايرانيون كانوا واضحين منذ البداية ان امريكا هي سبب التوتر وان مايجري الان ليس الا عرضا لاشكال اساسي هو العدوان الأمريكي المتواصل على الاخرين والرغبة في فرض السيطرة علي العالم والابتزاز وان ايران لن تخضع لهذا الاستكبار والأمريكان أنفسهم يعلمون ان ايران ليست الدولة الضعيفة الخانعة وانما تعمل علي حفظ سيادتها ورفض المنطق الاستعلائي سواء صدر عن امريكا او غيرها .

ايران اليوم تراهن على انها ستثبت للعالم اجمع انها محقة في مواقفها سواء برفضها للصلف الغربي او حمايتها لنفسها وتعويلها علي التفاف الشعب والقيادة حول بعضهم ومعرفتهم ان العدو يستهدفهم وانه لانجاة لهم الا بمواصلة المقاومة والصمود وحتي الان ايران هي الاكثر ثباتا والاقوي موقفا فعلي الرغم من شدة العقوبات وقسوتها فان الايرانيين ماضين في فرض كلمتهم فهم يسقطون طائرة التجسس الامريكية بالغة الكلفة عالية التقنية شديدة التعقيد وامريكا تفشل في فعل شي رغم تهديدها ووعيدها الذي لاينقطع ، وايران تحذر بريطانيا من الانجرار خلف امريكا ومواصلة التبعية لها وتبني مواقفها العدائية ضد طهران ولما لايبدى البريطانيون اكتراثا للحديث الايراني تواصل الجمهورية الاسلامية اعتزازها بنفسها وثقتها في قدراتها فتحتجز ناقلة النفط الانجليزية ولا تخضع امام اي تهديد او ابتزاز امريكى او بريطاني او عن اي جهة صدر.

امريكا هددت واعولت وطالبت ايران ان تفرج عن الناقلة الانجليزية لكن طهران قالت لا بل زادات قائلة انه ليس لاحد ان يفرض علينا موقفا ونحن لانريد حربا مع اي جهة ولا نسعي اليها لكننا لانهابها ان فرضت علينا .

احتجاز الحرس الثوري الايراني لناقلة النفط الإنجليزية اوضح للعالم اجمع ان ايران جادة في ماتقول وانها تفعل ماتراه منسجما مع تحقيق مصالحها دون خوف او رضوخ لاي تهديد وهذا ما قد يجعل العالم يعي جيدا ان لغة التهديد والوعيد لا تجدي مع ايران.