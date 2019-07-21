السودان ينتج 70% من الصمغ العربى عالمياً

الخليج 365 :

عرضت قناة يورونيوز تقرير مفصلا عن مستودعات الصمغ العربى فى العاصمة الخرطوم الذى يبدأ العمل عند الساعة السادسة صباحا حيث يقوم العمال والعاملات بغربلة الصمغ العربي وجمعه قبل تصديره.

وأضاف التقرير، أنه حسب الأرقام فإن انتاج الصمغ العربي بلغ 110 ألف طن في السودان ويصدر منها حوالي 80 ألف طن عبر قنوات التصدير المشروعة، بينما يتمّ تهريب أكثر من 20 ألف طن عبر الحدود.

وبلغ إجمالي صادر الصمغ العربي للعام الماضي 75 ألف طن، فيما ارتفع الاستهلاك المحلي إلى 12 ألف طن. وحسب السلطات السودانية فقد وصل سعر القنطار المنتج 3 آلاف جنيه في 2018.

والصمغ العربي عبارة عن مادة يتمّ الحصول عليها من عصارة شجرة السنط، وهي أشجار أفريقية تتواجد في منطقة الساحل وبشكل أكبر في السودان والسنغال.