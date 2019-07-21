مجلس الفشل.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** مجلس الشباب والرياضة أكد علي شرعية مجلس المريخ . ..مبروك ليكم يا علي أسد ومادبو وشمس الدين وبقية الجماعة وان شاء الله يتربي في عزكم …ومسكينة جمهور المريخ الصابر علي المحنة

** مجلس الشباب والرياضة بالخرطوم يفترض أن يذهب بذهاب الإنقاذ وحتي المفوضية الاتحادية والولائية يفترض أن يذهبا ..كلهم كيزان ..

** قالت صحيفة الصدي في عدد أمس أن الصادق مادبو ورط المريخ في مهاجم سبق وأن سقط في الكشف الطبي وما نرجوه أن يتحرك اهل المريخ الحقيقيون لإيقاف المهزلة

** للاسف المريخ لن يتمكن من تسجيل مهاجم أجنبي في المستوي وسيعتمد علي شلش وخالد النعسان في الموسم الجديد أو علي الاقل في بدايات الموسم الجديد .فبكري المدينة يمثل امام لجنة الانضباط وربما تكون هنالك عقوبة جديدة وسيف تيري مصيره مجهول وعلي المجلس أن يفكر في إعادة محمد داؤد المعار للاهلي شندي

** هنالك من يتحدث بلسان آدم سوداكال المتواجد في الحبس منذ أكثر من عام وبالمناسبة ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لاستقالة محمد جعفر قريش

** قبل شهرين او ثلاث من موعد فترة التسجيلات كان من المفترض أن ينهي مجلس المريخ مفاوضاته مع من يريد من لاعبين سوي كانو اجانب او محليين ولكن مازال المجلس يدير النادي الكبير بعقلية العصر الحجري ..العقلية العشوائية وقد تبقت لفترة التسجيلات الان ساعات معدودة ومازال المجلس يبحث عن لاعبين اجانب …

** الكورة تدار بالمال وهذا زمن المال لذلك يتفوق الهلال علي المريخ في تسجيلات هذا العام في وجود اشرف الكاردينال والازرق تعاقد الان مع مدافع تونسي وفي طريقه للتعاقد مع مهاجم جزائري وكلنا يعرف مستوي الكرة في تونس والجزائر

** اللجنة المنظمة تتخذ قرار وتأتي لجنة الاستئنافات وتنسف القرار ولجنة الانضباط تصدر قرار وتأتي لجنة الاستئنافات وتنسف القرار وهكذا دواليك وما يحدث يؤكد علي الخلل الكبير في قانون كرة القدم وفي مواد القواعد العامة والان لجنة الانضباط وقعت في نفس الخطأ الذي وقعت فيه من قبل عندما تجاهلت بكري المدينة ولم تستدعيه بعد رفضه السفر مع المنتخب الوطني إلي تونس

** ماذا تقول الاقلام التي اساءات للاخوة أعضاء لجنة الاستئنافات قبل أن تصدر اللجنة قرارها في حق بكري المدينة

** يقال أن مولانا محمد حسن الرضي نائب رئيس لجنة الاستئنافات زرف الدموع وردد استغفر الله عندما اطلع علي تقرير حكم مباراة المريخ وهلال الابيض التي تسبب بكري المدينة في إلغائها

** ١٣ لاعبا في أول تدريب للمريخ والتدريبات في ملعب سباق الخيل والهلال يتدرب باستاده بحضور كامل لكل اللاعبين ووسط جمهور كبير ويستعد للسفر الي تونس

** جماهير المريخ دعت لوقفة احتجاجية بالاستاد تهدف لاقالة مجلس الإدارة الحالي والاخ علي أسد أكد أن المجلس وبعد الفراغ من الإعداد والتسجيلات سيتفرغ لقضية النظام الأساسي وسيدعو لجمعية عمومية والسؤال هل تستطيع الجماهير أن تطيح بالمجلس

** في عهد جمال الوالي كان أعداد المريخ يتم بمعسكرات خارج السودان والمريخ سبق وأن ألتقي ببايرن ميونخ الفريق العالمي وأندية عالمية اخري وهسي حق الموية في تلتلة

** أمر قبض جديد في مواجهة الأستاذ محمد الشيخ مدني الذي ترك رئاسة المريخ منذ شهرين وأندية الدرجة الأولي والثانية تخاطب المريخ لإعارة لاعبين منه والمريخ بصدد تسجيل لاعبين من هلال الابيض اكل عليهم الدهر وشرب وغايتو الشبكنا يخلصنا

** مباراة نهائي امم افريقيا أمس كانت مباراة مدربين وتفوق مدرب الجزائر علي مدرب السنغال وقاد بلاده للتويج باللقب وكان الفرح كبيرا وسهرت الجماهير حتي الصباح ..مليون مبروك للجزائر الشقيقة وعقبال كأس العالم باذن الله وعقبال للسودان مؤسس الاتحاد الأفريقي

** مصر الشقيقة نجحت في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية بدرجة امتياز وكل الملاعب لوحة فنية رائعة والأمن كان في القمة

** السودان خارج اللجان الفنية المساعدة للاتحاد الأفريقي ..وا أسفاي

** القرعة اللعينة أوقعت السودان في المجموعة الصعبة ضمن تصفيات بطولة الأمم الأفريقية القادمة ولكن بالعزيمة والاصرار والإعداد الجاد يمكن أن ننتصر علي غانا وجنوب أفريقيا ..مش كده يا صديقي حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية

** محبي الغناء الجميل احتفلوا أمس بعيد ميلاد فنان أفريقيا الأول والأخير الراحل محمد وردي والذي قدم للأغنية السودانية ما لم يقدمه أي فنان آخر وشكل وجدان الناس

ومحمد وردي كان نافورة ألحان ولو ردد ..الطير المهاجر ..لوحدها لكفته ..

** مسلسل الحرية والتغيير والمجلس العسكري يتواصل عرضه بنجاح كبير

** وتعيد سلام علي نيل بلادنا وشباب بلادنا وتخيل بلادنا

** آخر دبوس

** حكاية شرعية مجلس المريخ مضحكة جدا