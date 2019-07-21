داليا الياس والكاردينال في الملجة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في الحياة العامة تجد أن (برلوم الحب) يكثر من (القمصان المزركشة) ..

* أي زول اتعلم الحب جديد بيحرص على مناديل الورق وموية الصحة والقمصان اللونها فاتح والأورنيش …

* وأنا صراحة لا أعلم ما هي علاقة الحب والريد بموية الصحة؟

* كل زول جديد في الحب بشرب موية صحة كتير.

* حتى لو ما شرب بتلقاهو شايل (قارورتو) وحايم .

* والله صحي .

* نظام الولد راقي وكده .

* نظام إنو الولد ما بحب الموية الملوَّثة .

* البتعلم الحب جديد مشكلتو مشكلة .

* تلقاهو (بيكوي) البنطلون مرتين وبيعمل منديل في (لياقة القميص عشان العرق وكده).

* البتعلم الحب فجأة بتعب وبتعب معاهو الناس .

* والبتعلم السياسة كذلك .

* ما كان للسودان أن يعيش كل هذا الفراغ العريض لولا أن المجلس العسكري (بتعلم في السياسة ياداب) .

* برالمة في السياسة عشان كده تعبوا وتعبونا معاهم .

* التوقيع السياسي منقوص ما لم يتم التوقيع الدستوري الذي كان مقرراً يوم أمس، وتم تأجيله .

* القول الحق هو :(البلد هذه لا تستحمل مزيد من الدم والكضب والاستهبال) .

* لا تبحثوا عن مكاسب وضمانات فهذا السودان لا يتحمل (المجابدة) .

* لو زادت المجابدات سينقطع السودان خلف خلاف .

* رغم أن بطولة الأمم الأفريقية التي جرت بمصر هي أكبر سوق للمحترفين الأفارقة إلا أن الهلال وبواسطة رئيسه (المستقيل والما مستقيل) الكاردينال قد استجلب محترفين من سوق تاني .

* زي الزول البيشتري (السلطة والبامية) من سوق الملابس مع أن (سوق الملجة) قريب منو .

* السوق الذي يستجلب منه الكاردينال الأجانب يشبه سوق يوسف كبر المعروف بسوق المواسير بمدينة الفاشر .

* الكاردينال (المستقيل لكن ما مستقيل) عينو في بطولة الأمم وبيمشي يتعاقد مع لاعبين يلعبون في أندية على شاكلة بلعباس وأبو العباس .

* الكاردينال يحتاج لعين حمراء من جمهور الهلال الذي قاد الثورة العظيمة من الشارع .

* كفاية مواسير وسمسرة وعبط .

* محترف عمرو (30) سنة جايبنو لشنو وعشان يعمل شنو؟

* فات جوفياني الطاعن في السن وجا الجزائري المطعون في العمر .

* محترفون كبار في السن واتعلموا الكورة كبار .

* محترفون زي داليا الياس .

* بالمناسبة .

* يتضاعف عندي الضحك كلما أقرأ تصريح أو أسمع حديث للشاعرة (الكبيرة) داليا الياس .

* أضحك مرتين .. الأولى لأن داليا لا تملك ما يؤهلها للتصريح أو الظهور، وأما الثانية أن داليا تريد أن تشتهر وبس .

* قلتها من قبل إن داليا تعلمت كتابة الشعر بعد ما (بقت كبيرة) ولذلك هي متعطشة للشهرة وتجتهد لتعويض سنوات ضاعت من عمرها .

* الموهبة البتجي للزول بعد ما يكبر هي أشبه بالصلع الوراثي .

* وبما أن (هذا هو هذا) فإن داليا الياس تقابض من أجل أن تكون .

* ربما تكون داليا قد عرفت أن أقصر طريق للشهرة هو التصريحات السخيفة .

* كثير من النسوان اشتهرن شهرة كبيرة بالإساءات وتجاوز الخطوط الحمراء .

* (قِلة الحياء) من أسرع طرق الشهرة.

* داليا صديقة الفنانين تحدثت عن العسل والحبوب وهي مسميات يجهلها حتى الرجال وحقيقة لا أعلم من أين لداليا بهذه الثقافة الكبيرة .

* وقالت في ناس هبشهم طرف السوط .

* طالما داليا تتحدث عن الرجال بشكل عام وطرف السوط فمؤكد أن لداليا ابن وزوج وخال وعم .

* أنا أضحك لأن داليا تريد أن تصبح نضال الحاج (كسر رقبة كده).

* نضال بقت نضال بالموهبة والشعر الجميل وليس بالتصريحات العبيطة.

* نضال لم تفرض نفسها على الفنانين .

* نضال صغيرة في السن ومع ذلك (تقيلة) .

* نضال موهوبة حقيقة، وموهبة نضال ظهرت منذ أن كانت نضال في الأساس .

* نضال ما بتلقاها في أي منتدى وأي ليلة ثقافية وأي حفلة .

* دعوا داليا الياس لعلها تصبح نضال حسن الحاج يوما ما .

* وغايتو جنس غايتو .

* في كل مجال يوجد موهوم يظن أنه موهوب .

* ولعل محمد هنيدي في فيلم (عندليب الدقي) قد جسَّد شخصية المواهيم بطريقة مذهلة .

* عندنا في السودان كتير جداً من (عندليبات الدقي) .

* عندليبات بـ(العاء) ؟

* ونركب صافنات ونجيبه (فوراوية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..

* و..و..

* انتظرتو لما ما جا رحت زرتو …. جنس خفة ورشاقة .