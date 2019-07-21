داليا الياس والكاردينال في الملجة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في الحياة العامة تجد أن (برلوم الحب) يكثر من (القمصان المزركشة) ..
* أي زول اتعلم الحب جديد بيحرص على مناديل الورق وموية الصحة والقمصان اللونها فاتح والأورنيش …
* وأنا صراحة لا أعلم ما هي علاقة الحب والريد بموية الصحة؟
* كل زول جديد في الحب بشرب موية صحة كتير.
* حتى لو ما شرب بتلقاهو شايل (قارورتو) وحايم .
* والله صحي .
* نظام الولد راقي وكده .
* نظام إنو الولد ما بحب الموية الملوَّثة .
* البتعلم الحب جديد مشكلتو مشكلة .
* تلقاهو (بيكوي) البنطلون مرتين وبيعمل منديل في (لياقة القميص عشان العرق وكده).
* البتعلم الحب فجأة بتعب وبتعب معاهو الناس .
* والبتعلم السياسة كذلك .
* ما كان للسودان أن يعيش كل هذا الفراغ العريض لولا أن المجلس العسكري (بتعلم في السياسة ياداب) .
* برالمة في السياسة عشان كده تعبوا وتعبونا معاهم .
* التوقيع السياسي منقوص ما لم يتم التوقيع الدستوري الذي كان مقرراً يوم أمس، وتم تأجيله .
* القول الحق هو :(البلد هذه لا تستحمل مزيد من الدم والكضب والاستهبال) .
* لا تبحثوا عن مكاسب وضمانات فهذا السودان لا يتحمل (المجابدة) .
* لو زادت المجابدات سينقطع السودان خلف خلاف .
* رغم أن بطولة الأمم الأفريقية التي جرت بمصر هي أكبر سوق للمحترفين الأفارقة إلا أن الهلال وبواسطة رئيسه (المستقيل والما مستقيل) الكاردينال قد استجلب محترفين من سوق تاني .
* زي الزول البيشتري (السلطة والبامية) من سوق الملابس مع أن (سوق الملجة) قريب منو .
* السوق الذي يستجلب منه الكاردينال الأجانب يشبه سوق يوسف كبر المعروف بسوق المواسير بمدينة الفاشر .
* الكاردينال (المستقيل لكن ما مستقيل) عينو في بطولة الأمم وبيمشي يتعاقد مع لاعبين يلعبون في أندية على شاكلة بلعباس وأبو العباس .
* الكاردينال يحتاج لعين حمراء من جمهور الهلال الذي قاد الثورة العظيمة من الشارع .
* كفاية مواسير وسمسرة وعبط .
* محترف عمرو (30) سنة جايبنو لشنو وعشان يعمل شنو؟
* فات جوفياني الطاعن في السن وجا الجزائري المطعون في العمر .
* محترفون كبار في السن واتعلموا الكورة كبار .
* محترفون زي داليا الياس .
* بالمناسبة .
* يتضاعف عندي الضحك كلما أقرأ تصريح أو أسمع حديث للشاعرة (الكبيرة) داليا الياس .
* أضحك مرتين .. الأولى لأن داليا لا تملك ما يؤهلها للتصريح أو الظهور، وأما الثانية أن داليا تريد أن تشتهر وبس .
* قلتها من قبل إن داليا تعلمت كتابة الشعر بعد ما (بقت كبيرة) ولذلك هي متعطشة للشهرة وتجتهد لتعويض سنوات ضاعت من عمرها .
* الموهبة البتجي للزول بعد ما يكبر هي أشبه بالصلع الوراثي .
* وبما أن (هذا هو هذا) فإن داليا الياس تقابض من أجل أن تكون .
* ربما تكون داليا قد عرفت أن أقصر طريق للشهرة هو التصريحات السخيفة .
* كثير من النسوان اشتهرن شهرة كبيرة بالإساءات وتجاوز الخطوط الحمراء .
* (قِلة الحياء) من أسرع طرق الشهرة.
* داليا صديقة الفنانين تحدثت عن العسل والحبوب وهي مسميات يجهلها حتى الرجال وحقيقة لا أعلم من أين لداليا بهذه الثقافة الكبيرة .
* وقالت في ناس هبشهم طرف السوط .
* طالما داليا تتحدث عن الرجال بشكل عام وطرف السوط فمؤكد أن لداليا ابن وزوج وخال وعم .
* أنا أضحك لأن داليا تريد أن تصبح نضال الحاج (كسر رقبة كده).
* نضال بقت نضال بالموهبة والشعر الجميل وليس بالتصريحات العبيطة.
* نضال لم تفرض نفسها على الفنانين .
* نضال صغيرة في السن ومع ذلك (تقيلة) .
* نضال موهوبة حقيقة، وموهبة نضال ظهرت منذ أن كانت نضال في الأساس .
* نضال ما بتلقاها في أي منتدى وأي ليلة ثقافية وأي حفلة .
* دعوا داليا الياس لعلها تصبح نضال حسن الحاج يوما ما .
* وغايتو جنس غايتو .
* في كل مجال يوجد موهوم يظن أنه موهوب .
* ولعل محمد هنيدي في فيلم (عندليب الدقي) قد جسَّد شخصية المواهيم بطريقة مذهلة .
* عندنا في السودان كتير جداً من (عندليبات الدقي) .
* عندليبات بـ(العاء) ؟
* ونركب صافنات ونجيبه (فوراوية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..
* و..و..
* انتظرتو لما ما جا رحت زرتو …. جنس خفة ورشاقة .
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