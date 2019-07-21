نفس الملامح والشبه ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ظل مجلس الهلال في كل موسم يؤكد تفجير قنبلة التسجيلات بالتعاقد مع محترفين أجانب من العيار الثقيل .. يساهموا في قيادة الفريق الي منصات التتويج الأفريقي بعد سنوات عجاف .. وظلت الجماهير الزرقاء تنتظر هذا اليوم بفارق الصبر.

• وعقب انتهاء احتفالات التعاقد مع اللاعبين .. وما إن تنطلق المنافسات الرسمية .. تظهر حقيقة هؤلاء المحترفين .. والذين لا نعلم من يأتي بهم المجلس الهلالي .. ويقدم اللاعبين مستوى أكثر من متواضع يثير سخرية الجماهير.

• وصل البلاد قبل ايام محترفين من الجزائر وتونس .. بغرض اجراء اختبارات مع الهلال بترشيح من المدرب الكوكي .. وعقب الإطلاع على السير الذاتية لهؤلاء اللاعبين .. لم نجد فيها ما يتمناه الشارع الهلالي بالتعاقد مع نجوم يقودوا الهلال الي تحقيق ذلك الحلم.

• اذا اكتمل التعاقد مع الثنائي رسميا .. لن تختلف تجربته عن بقية المحترفين الذين ظهروا على مسرح الهلال دون مقدمات وذهبوا من حيث جاءوا .. وأين هم جميع المحترفين الذين تعاقد مع الهلال خلال المواسم الأخيرة.

• سيظل الهلال يدور في هذه الحلقة في كل موسم .. وحتي يجيء الوقت الذي تتغير في العقلية التي تدير النادي .. وسوف تتابع الجماهير الزرقاء المسلسل الموسمي (نفس الملامح والشبه).