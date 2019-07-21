خبير يكشف صفات “الرجل الفاشل”..!

الخليج 365 :

كشف أخصائي علم النفس، ألكساندر شاخوف، للصحفيين صفات الرجل “الفاشل” الذي لا يريد تغيير نفسه. وأشار إلى أنه من بين كل 10 رجال هناك 6 فاشلين.

وقال شاخوف إنه: أولا، يعيش الرجل أحلاما بمستقبل عظيم، حيث يكون ثريا وناجحا، ويتحدث باستمرار عن خططه، وعندما وعندما يتعب الآخرون من الاستماع، يبحث عن آذان جديدة.

ثانيا، هذا النوع من الرجال يدخل بانتظام بمشاريع مجنونة، حيث لا يريد أن يتعلم ويعمل على تطوير نفسه، ولكنه يؤمن فقط بالأشياء المجانية ويتكل على الحظ، ولا يستثمر وقته وقوته.

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كما أنه يؤجل كل شيئ إلى وقت لاحق. حيث تكون الراحة والترفيه الأولوية بالنسبة له، بينما العمل يمكنه الانتظار. بالإضافة إلى أنه مذنبا لجميع مشاكله، ويلقي اللوم على زوجته، والحكومة، والطقس بسبب عدم امتلاكه المال، ولكن ليس هو نفسه.

والسمة الأخيرة التي يتسم بها الرجل الفاشل هي ادعاءه بمعرفة كل شيئ، لذلك لا يجد سببا للتعلم والعمل على تطوير نفسه. كما أنه جبان ويخشى الاعتراف بأنه لايمتلك معلومات حول شيئ ما.

وأشار الأخصائي إلى أنه من الصعب بل ومن المستحيل تقريبا تغيير الرجل الفاشل. فقط قلة قليلة يمكن أن تغير نمط حياتها بنفسها نحو الأفضل، ولكنهم يفعلون ذلك فقط بعد أن يفقدوا كل شيء، وفق موقع “دني رو”.

وأضاف أن المرأة (الزوجة) لن تتمكن أبدا من مساعدته أو أي شخص آخر.