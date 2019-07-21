ورشة حول صناعة العرض السينمائي

تحدث الناير عبدالله المدير التفيذي لرابطة الفرق والجماعات المسرحية بالسودان في ورشة صناعة العرض السينمائي التي انعقدت من خلال منبر وكالة السودان للانباء يوم السبت، وذلك ضمن انطلاقة مهرجان أفلام شباب صناعة العرض السينمائي الذي سوف يبدأ اليوم الاحد بمركز امدرمان الثقافي .

وقال إن المهرجان هو نتاج لمجهودات شباب رابطة الفرق والجماعات المسرحية بالسودان بالتضامن مع منظمة مساعي للخدمات الانسانية ومركز امدرمان الثقافي واشار الي انه تبلورت كل هذه المجهودات لاخراج مهرجان شباب صناعة العرض السنمائي الاول بالسودان .

واضاف بانه ياتي لعكس ادوار وانشطة الشباب بالسودان الذين يحتاجون لمثل هذه الاعمال والانشطة من اجل عكس الثقافة السودانية في جميع المحافل المحلية والاقليمية .

وتم تقديم ورقة في الورشة بعنوان العولمة الذي تحدث فيها الدكتور عوض عدلان مشيداً بفكرة المهرجان وامن علي ضرورة الاهتمام من قبل الدولة ورعاية ودعم مثل هذه المهرجانات.

كما تحدث الاستاذ والناقد هيثم مضوي عن تاريخ السينما بالسودان قائلاً إن السينما التي بدأت منذ زمن بعيد لم تتطور بسبب عدم الاهتمام بها واشار الي ان السودان لديه العديد من الافلام السينمائية المنتجة مثل امال واحلام في 1970و تاجوج في 1980 والعديد من الاعمال السينمائية الأخرى، كما اشار من خلال حديثه الي ضرورة الاهتمام وعكس ثقافة المجتمع عن طريق السينما .

وتخلل الورشة عرض مجموعة من افلام الشباب السينمائية مثل فيلم نيدومان -حلم مؤلم - نظرة مغرية .