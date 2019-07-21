دعوة لعقد شراكة بين الجمعيات التعاونية والبنوك

دعا الدكتور هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي لعقد شراكة بين الجمعيات التعاونية على مستوى السودان والبنوك والمصارف السودانية مع تصميم خريطة طريق فى كل ولاية لاعداد رؤية تستهدف ترقية وتطوير النشاط التعاوني في البلاد .

وطالب هيثم في تصريح بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) الجمعيات التعاونية بتوطين ثقافة التعاون وسط المواطنين بابراز كافة انشطتها عبر وسائل الاعلام المختلفة وذلك بحكم انها تعمل في قلب الاسواق وبصورة مباشرة مع المواطنين .

وأشار الى ان المؤسسات والجمعيات التعاونية تعتبر احد العوامل الرئيسية في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد فضلا عن دورها المحوري في الحد من اختلال السوق خاصة فى مجال القضاء على الاحتكار واغراق الاسواق بالسلع المستوردة وكافة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى مساهمتها في القضاء على ظاهرة ارتفاع الاسعار .

ولفت الى ان السلع داخل الجمعيات التعاونية تحافظ على سقوفات اسعارها حتى لو تصاعدت اسعارها في الاسواق مما يؤدي الى تقوية القوة الشرائية للافراد ودمج صغار المنتجين في عمليات الانتاج والتسويق .

وطالب الدولة في اعلى مستوياتها للاهتمام بالتعاون ودعمه وذلك لدوره الكبير في تحسين المستوى المعيشي للشرائح الضعيفة في المجتمعات السودانية عبر توفير فرص العمل بجانب الوسائل المادية التي تمكن هذه الشرائح من الدخول في الاستثمار في المجلات المختلفة .