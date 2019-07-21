توزيع مواد إيوائية وغذائية لمتضرري السيول بالكومة

كشف مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية شمال دارفور، عبدالرسول عبدالله، أن جمعيته قد تمكنت بالتعاون مع الشركاء من توزيع مواد الإيواء والمواد غير الغذائية، بجانب توزيع الغذاء لمتضرري السيول والأمطار بمدينة الكومة.

وقال عبدالرسول مواد الإيواء والمواد غير الغذائية التي تم توزيعها للأسر المتأثرة قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهجرة الدولية بالولاية، ومنظمة كوبي الطوعية العاملة في الحقل الإنسانى بينما قامت منظمة برنامج الغذاء العالمي بتوفير الغذاء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني وحدة محلية الكومة، قد قاموا بتوزيع كل تلك المواد للأسر المتأثرة بالسيول.

وقد اجتاحت السيول منطقة كومة بشمال دارفور وأودت بحياة امرأة وستة من أبنائها في قرية أرو تمر.