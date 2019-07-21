المجلس العسكري يكشف عن رؤيته بشأن شكل الحكم بالسودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إن المجلس يريد حكم ديمقراطي بالسودان. وشدد على أنهم يريدون أن يؤسسوا لحكم لا يعقبه انقلاب عسكري، وتابع: “نريد أن نؤسس لحكم مدني مستدام يتراضى الجميع على طبيعته”.

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