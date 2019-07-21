"البرهان": القضاء السوداني مؤهل لمحاكمة البشير

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، إن المجلس لن يسلم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأضاف أنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.