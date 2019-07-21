كيف تعامل المجلس العسكري مع المتورطين في فض الاعتصام؟

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، إنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم.
وأوضح أن بعض القادة العسكريين متورطون في الأمر وأن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة.
وأضاف: “بدأنا إجراءات التحقيق في كل الحوادث التي حدثت منذ 11 أبريل الماضي”.
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