اقترحت الجبهة الثورية تسمية مني اركو مناوي عضواً بالمجلس السيادي المزمع تشكيله بين العسكري والتغيير ووفقا لمصادر خاصة فإن الثورية اقترحت تسمية د.جبريل ابراهيم وزيراً للخارجية ضمن التشكيل الوزاري, بينما نقلت مصادر أخري إقتراح الثورية نسبة الثلث للحركات المسلحة بالتشريعي. وفي سياق اخر قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الاصم انه لم يرشح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء, واضاف للصحيفة ان ترشيح حمدوك يمثل رؤية لعدد من مكونات التغيير.

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كانت هذه تفاصيل خبر الثورية تقترح مناوي للسيادي وجبريل للخارجية.. والأصم يكشف حقيقة ترشيح حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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