الحرية والتغيير والجبهة الثورية يطوون صفحة الخلاف باديس ابابا

تم مساء الأمس السبت الإتفاق بين الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة بحضور الوسيط الافريقي السفير محمد الحسن ولد لبات بعد مشاورات واسعة بين الجانبين.
وقال مصدر بالمفاوضات انه تبقي الإعلان الرسمي عن نتائج المشاورات خلال الساعات القادمة.
وانطلقت السبت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا المشاورات الرسمية بين الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور المبعوث الافريقي محمد الحسن لباد.
وبحثت المشاورات التحفظات التي ابدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الاربعاء الماضي بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة الثورية حول السلام وكيفية تضمينها في الاعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الايام القليلة المقبلة.
ووصل الجمعة الى اديس ابابا وفدا رفيعا من قوى اعلان الحرية والتغيير برئاسة عضو وفد التفاوض رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وعدد من القيادات الحزبية المنضوية تحت التكتل الذي يضم ايضا قادة الحركات المسلحة.
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