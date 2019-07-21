عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم

السوداني

“السوداني” تكشف أسماء مرشحي”نداء السودان”

الدقير لرئاسة الوزراء..يحي الحسين للبرلمان وشيخ إدريس لـ”السيادي”

النائب العام يتسلّم نتائج التحقيق في فضّ الاعتصام اليوم

قوى الحرية والتغيير: الوسيط الإفريقي تعهّد بإقناع”العسكري” بفتح الاتفاق السياسي

عقار لـ”السوداني”: توقيع الاتفاق السياسي كان مفاجئًا للجبهة الثورية

أخبار اليوم:

قيادي بالحرية والتغيير : تأجيل الحوار حول الإعلان الدستوري للاسبوع المقبل .

مصدر قضائي : لجنة تحقيق فض الاعتصام تسلم تقريرها اليوم .

الثورية تتمسك بإدراج مقترحاتها في الإعلان السياسي قبل الدستوري .

ضبط شبكة إجرامية تعمل على تزوير شهادات البحث ولوحات المركبات .

الانتباهة

“الثورية” تقترح مناوي للسيادي وجبريل للخارجية

تحذيرات من انتشار أرز فاسد بالعاصمة

اجتماعات غير معلنة بين”العسكري” و”التغيير”

مقتل شرطي وإصابات في اشتباكات بالقضارف

المهدي: أحزاب متطرّفة تراهن على الفوضى وعرقلة الاتفاق

توقعات بتأجيل التفاوض حو الوثيقة الدستورية للأسبوع المقبل

التيار

“العسكري” يوصد الباب أمام فتح التفاوض حول الإعلان السياسي

تصريحات نارية للفريق أول جلال الدين الشيخ تكشف المثير

أركو مناوي: لم نطرح خيار تقرير المصير والحكم الذاتي

الخميس المقبل آخر يوم للتقديم للجامعات

الغموض يكتنف مصير العودة للتفاوض المباشر عقب طلب”الثورية”

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آخر لحظة

النيابة تأمر بالإفراج عن الحاج عطا المنان

اجتماعات مكثفة بإثيوبيا وتفاؤل باتفاق سوداني

الخميس المقبل اليوم الأخير للتقديم للجامعات

عقار: التفاوض يتم بصورة جيّدة وإمكانات التوافق كبيرة

القاهرة ترّتب لإقامة مشروعات اقتصادية بالخرطوم

المهنيين يعلن عن جدول جديد

قرار مرتقب بزيادة أجور الأطباء ومنسوبي القطاع الصحي

حمدوك: جاهز للعمل متى ما طلب مني ذلك

الصيحة

“الثورية” تتمسّك بإدراج مقترحاتها في الاتفاق السياسي قبل”الدستوري”

الشعبي: الاتفاق السياسي سيقود لانتخابات مبكّرة أو عسكرية”100%”

الأمة القومي: الاتفاق السياسي لن يلبي كل مطالب الثورة

الوطن:

"الثورية" تطالب بتأجيل تشكيل هياكل السلطة الانتقالية

تجمع المهنيين يعلن عن جدول جديد لدعم ضحايا فض الاعتصام

مياه الأمطار تحاصر جنوب الخرطوم ومخاوف من ظهور الأمراض

تجمع قدامي المحاربين يطالب بحل الدعم السريع