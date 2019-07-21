العثور على مقبرة طائرات "بوينغ 737 ماكس" في الولايات المتحدة

كشفت وسائل الإعلام عن مقبرة لطائرات "بوينغ ماكس 737" الأمريكية متواجدة في مطار لوجستيات بجنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية أن مقبرة طائرات "بوينغ ماكس 737" التي وجدت تحتوي على عشرات الطائرات من هذا الطراز وهي تابعة لخطوط الطيران الأمريكية "ساوث ويست".

وأشارت الصحيفة أن الطائرات المتوقفة في ذاك المطار ستبقى في مكانها حتى رفع الحظر المفروض على الطائرات الأمريكية من هذا الطراز.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل "بوينغ 737 ماكس" من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من الطراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.

وأعلنت عدة دول وشركات تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وأفادت شركة "إس-7" الروسية، وهي المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأنها اتخذت أيضا، قرارا بتعليق تشغيلها اعتبارا من 13 مارس، وحتى تلقيها بيانات توضيحية حول أسباب الكارثة.