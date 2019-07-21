ويعتبر زين الدين زيدان أحد الأساطير الفرنسية في كرة القدم، ولكن تعود أصوله إلى الجزائر.
وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال أمس الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
ونشر زيدان، صورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للاعبي المنتخب الجزائري بالكأس، وعلق قائلا "أخي الكبير فريد سيكون فخورًا جدًا بهذا التتويج، مبروك للمنتخب الجزائري على فوزه بالكأس، 123 فيفا لا الجيري".
يشار إلى أن فريد زيدان، شقيق مدرب الريال، توفي منذ أيام قليلة وهذا ما جعل مدرب الملكي يضع اسمه في الرسالة ويهدي لروحه اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يهنئ المنتخب الجزائري وينعى أخاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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