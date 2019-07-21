قالت هيئة الملاحة البحرية في بنما، يوم السبت، إنها بدأت عملية سحب تسجيل ناقلة نفط تدعى "رياح"، التي سُحبت إلى إيران بعد أن اختفت من خرائط تتبع السفن في مضيق هرمز يوم 14 يوليو الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بنما تبدأ سحب علم الناقلة رياح التي قطرت لإيران وتتهمها بارتكاب مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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