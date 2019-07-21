البرتغال تستنفر مئات الإطفائيين لمكافحة الحرائق

وبلغ عدد الإطفائيين الذين يشاركون في إخماد الحرائق تلك أكثر من 900 شخص مدعومين بنحو 300 عربة في وقت أعلن الجيش أيضا إرسال تعزيزات كذلك.
وتم إخلاء إحدى القرى فيما يطال تهديد الحرائق 3 قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة ”كاستيلو برانكو“ على بعد 200 كم شمال لشبونة بحسب تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني.
ومع حلول الليل بات متعذراً إقلاع طائرات ومروحيات الإطفاء الجوي، وتم إغلاق طرق وطنية عدة، فيما أوضح الجيش أن رئاسة الأركان سترسل 20 جندياً و4 آليات من أجل ”فتح طُرق تسهيلاً لوصول رجال الإطفاء إلى المكان.
وقال ألكسندر بنها المتحدث باسم الدفاع المدني إن سكان قرية ”كارديغا“ تم إجلاؤهم في إجراء وقائي، مضيفاً: ”الوضع معقد لأن الأمر يتعلق بحرائق عدة في المنطقة نفسها ويُرجح ان تتلاقى معاً“.
وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن ”تضامنه مع مئات الأشخاص الذين يكافحون ظاهرة الحرائق“ وذلك في رسالة نشرت على موقع الرئاسة.
والنيران التي اذكتها رياح قوية كانت تتقدم بعد الظهر على ثلاث جبهات في مناطق يصعب الوصول إليها.
وفي عام 2017، أدت حرائق الى مقتل 114 شخصا في المنطقة نفسها.
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