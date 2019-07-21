استطلاع: تراجع التأييد لوزيرة الدفاع الألمانية الجديدة

أظهر استطلاع رأي أجري، الأحد، تراجع التأييد لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور التي تولت الوزارة يوم الأربعاء.

ونقل تقرير لتلفزيون (إن-تي.في) عن استطلاع لمؤسسة فورسا أن كرامب كارينباور، التي تنافس روبيرت هابيك من حزب الخضر وأولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي على منصب المستشار الألماني المقبل، فقدت نقطتين مئويتين لتحصل على 17% مقارنة بنتيجة استطلاع نشرت قبل أيام.

وتصدر هابيك الاستطلاع بحصوله على تأييد 31 % من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وتلاه شولتس بنسبة 29%.