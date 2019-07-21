سكان عدد من المدن الأمريكية يهربون من الحر باللعب فى النافورات المائية

هرع عدد كبير من سكان العاصمة الأمريكية، واشنطن، إلى الأماكن التى بها "نافورات مياه" للهروب من موجة الحر الشديدة التى وصلت 41 درجة مئوية.

واجتاحت موجة شديدة الحرارة وسط وشرق الولايات المتحدة أمس السبت، مما دفع بعض السكان للجوء إلى مراكز تتوفر بها مكيفات الهواء، فيما وصلت درجة الحرارة فى واشنطن إلى 41 درجة مئوية مع توقعات بمزيد من الارتفاع.

وقال أليكس لاميرز من مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية فى الهيئة الوطنية للطقس ”الجو حار جدًا الآن بدءًا من الولايات الواقعة فى مناطق سهلية ومرورًا بوادى مسيسبى ثم وصولاً إلى الساحل الشرقى“.

وقالت الهيئة، إن ارتفاع درجات الحرارة تسبب فى حدوث وفيات، وحثت عدة مدن، بدءًا من شيكاجو وانتهاء بنيويورك، سكانها على اللجوء إلى المراكز التي توجد بها مكيفات للهواء مثل المكتبات والمراكز التجارية.