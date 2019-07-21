وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الانجليزية أن سفير سويسرا لدى الكاميرون، بيترو لازيرى، أوضح - في تصريحات صحفية - أن بلاده تتوسط في الأزمة السياسية القائمة شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون منذ عام 2016، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري في إطار توجيهات وإرشادات وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية.
وتابع السفير السويسري أن جهود بلاده تهدف إلى إجراء حوار مع مختلف الأطراف، فيما كشفت العناصر الانفصالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي النقاب عن أن هذه المفاوضات تجرى في جنيف دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى.
ورفض السفير السويسري التطرق إلى تحديد المدى الذي قطعته المفاوضات، مكتفيا بالإشارة إلى أن بلاده بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني - الذي يتخذ من جنيف مقرا له - تسعى إلى التوصل إلى حل سلمى ودائم للازمة السياسية.
وكان الرئيس الكاميروني، بول بيا، أعلن نهاية عام 2017 الحرب على الانفصاليين في البلاد، مؤكدا أنه لن يتفاوض مع إرهابيين خرجوا من أجل تقسيم البلاد، مشيرا إلى أن مهمته الأساسية هي حماية النظام العام والسلام الاجتماعي ووحدة وسيادة أراضي الكاميرون.
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا تكشف عن قيامها بجهود وساطة لحل الأزمة السياسية الراهنة في الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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