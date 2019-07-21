اليمن يدين احتجاز النظام الإيرانى ناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز

ووصفت الخارجية اليمنية - في بيان - هذا العمل بأنه استمرار للتصعيد ضد الملاحة الدولية في المياه الدولية للخليج العربي ومضيق هرمز.
وأكدت - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية - تضامن الحكومة اليمنية مع المملكة المتحدة الصديقة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإيرانية والضغط على النظام الإيراني لوقف التصعيد والاستفزازات، التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
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