إيكاردى يرفض أرسنال فى صفقة تبادلية مع أوباميانج

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رفض المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى مهاجم فريق إنتر ميلان، الانضمام إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت شبكة "ميديا ست" الإيطالية، أن نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردى، رفض فكرة الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي، فى صفقة تبادلية، ينضم بموجبها المهاجم الجابونى للجانرز بيير أوباميانج إلى صفوف النيراتزورى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وكان إنتر ميلان قد استبعد إيكاردى من الجولة الأسيوية للفريق الإيطالي، التى تأتى ضمن استعدادته للموسم الجديد، الذى سوف ينطلق فى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن المهاجم الأرجنتيني، يرغب فقط فى الانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس، ويرفض جميع العروض التى تصل إليه سواء من داخل إيطاليا أو خارجها.

ونشبت أزمة كبيرة من ناحية ماورو إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا ضد إدارة إنتر ميلان بسبب تجديد عقد اللاعب وبعض الشروط التي فرضتها زوجته في العقد الجديد.

جدير بالذكر أن أنطونيو كونتى المدرب الجديد لفريق إنتر ميلان لا يرغب فى استمرار ماورو إيكاردى داخل صفوف النيراتزورى بالموسم الجديد.