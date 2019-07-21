18 مليون ريال غرامات على شركات الاتصالات السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن ”لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات“ فرضت على شركة الاتصالات السعودية (STC) غرامات مالية بمبلغ (8.6 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة، من ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، واستخدام تردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة“.
وفرضت اللجنة كذلك على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غرامات مالية بمبلغ (6.4 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.
وجرى تغريم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) غرامات مالية بمبلغ (3.2 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.
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