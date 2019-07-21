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مقتل 12 حوثياً بغارات للتحالف العربي شمال صعدة

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نفذت مقاتلات التحالف العربي، مساء السبت، عدة غارات جوية، استهدفت من خلالها مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي، في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن، ومحافظة الضالع وسط البلاد.

وأسفرت الغارات الجوية، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، والتي استهدفت في احداها تعزيزاً عسكرياً، عن مصرع 12 عنصراً من ميلشيات الحوثي، وجرح آخرين.

وذكر موقع ”سبتمبر نت“ نت التابع للجيش الوطني اليمني: ”استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميلشيات الحوثي الانقلابية، في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة“.

وأضاف: ”وطالت الغارات عناصر تابعة لميلشيات الحوثي الانقلابية، كانوا في طريقهم إلى مواقع الميلشيات“، مشيراً إلى أن: ”الغارات الجوية، أسفرت عن مصرع 12 عنصراً من ميلشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين“.

وفي الضالع، شنت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على تجمعات ميليشيات الحوثي غرب المحافظة، مستهدفة تجمعات وآليات ميليشيات الحوثي، في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر“.

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