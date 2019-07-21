”مؤسسة النفط الليبية“ تعلن القوة القاهرة في ميناء الزاوية بعد إغلاق حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية السبت بعد توقف إنتاج حقل الشرارة.
وقالت المؤسسة إن الإغلاق تسبب في خسارة نحو 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار يوميا.
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