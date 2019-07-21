من أجل المساواة بعد الإطاحة بالنظام.. المرأة السودانية تواصل الكفاح

تقول المحامية والناشطة الحقوقية السودانية أماني عثمان التي أمضت سبع ساعات في زنزانة شديدة البرودة و40 يوما في السجن بسبب تظاهرها ضد النظام السوداني، ان المرأة السودانية ستستمر في الكفاح من أجل المساواة.

وفي هذا البلد الذي تسود فيه أحكام تفرض على المرأة قيودا كثيرة باسم الشريعة الإسلامية، كانت النساء في مقدمة حركة الاحتجاج التي أدت الى الاطاحة بالرئيس عمر حسن البشير الذي خلعه الجيش في 11 ابريل 2019 بعد أن حكم البلاد 30 سنة.

ففي 12 يناير الماضي اقتيدت أماني عثمان الى أماكن حبس انفرادي تعرف بـ "الثلاجة في الخرطوم. وفي السودان الذي كثيرا ما تقترب فيه درجات الحرارة من خمسين درجة، يشكل البرد الشديد أحد وسائل تعذيب المعارضين.

وتروي عثمان: "في تلك الغرفة لا توجد منافذ ولا شيء فقط هواء مكيف بدرجة تبريد قصوى وإضاءة على مدار اليوم وكامل أيام الأسبوع. ويوجد موقع "الثلاجة في مركز احتجاز تديره أجهزة المخابرات في مبنى سري على حافة النيل الازرق.

أدخل عشرات المناضلين والمتظاهرين والمعارضين السياسيين لنظام البشير ذلك المبنى الذي يسميه عناصر المخابرات "الفندق، وتقول عثمان أنه مكان "قذرا. وتجري عمليات الاستجواب في تلك الغرف المبردة جدا. وإثر الاستجواب وبحسب مزاج الحراس يسمح للموقوف بالمغادرة او ينقل الى سجن.

ولدى وصولها تتذكر أماني عثمان ان أحد عناصر المخابرات هنأ رفاقه قائلا "لقد تصيدتم الحيوانة. ثم تمت مصادرة جميع اغراضها باستثناء مصحفها. وخلال استجوابها كانت ترتعد بردا. وخاطبها أحد رجال الأمن قائلا بتهكم "تريدين التظاهر للمطالبة بظروف أفضل؟ فقط بلغينا وسنبذل ما بوسعنا لأجل ذلك.

وأضافت "تم توقيفي في مخالفة لكافة القوانين والاخلاق لأني مناضلة ولأني أدافع عن النساء في البلاد التي لا صوت لهم فيها.

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من جانبها قالت سلوى محمد (21 عاما) "لأني امرأة لا يمكنني الخروج لوحدي ولا يمكنني الدراسة في الخارج ولا ألبس كما أريد. وكانت تتظاهر كل يوم "لإسماع صوت المرأة في الاعتصام الذي نظمه المحتجون في ابريل أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وهناك كانت آلاء صالح (طالبة-22 عاما) أيقونة الثورة السودانية، واشتهرت بإلقاء القصائد التي تمجد بطولات المرأة السودانية.

وفي الثالث من يونيو تم فض الاعتصام غير المسبوق المطالب بحكم مدني، بالقوة. وبعد أسابيع من التوتر وقع المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج اتفاقا لفترة انتقالية من ثلاث سنوات.

وتؤكد أماني عثمان "لن ننتظر أن نمنح حقوقنا، سنكافح من أجل الحصول عليها مضيفة ان السودانيات "يطالبن بـ 40 بالمئة من مقاعد البرلمان القادم. وقالت ان ائتلاف "قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات ضمن هذا المطلب في الاتفاق المبرم مع المجلس العسكري.

وتقول أميرة التيجاني استاذة اللغة الانجليزية في جامعة الاحفاد للبنات في ام درمان "ان هذه الحركة تمثل فرصة للنساء لإسماع أصواتهن. هذه الجامعة التي تأسست في 1966 والمخصصة فقط للإناث فريدة من نوعها في البلاد. وهي تدرس مثلا الطب والصيدلة وعلم النفس، وفيها يتم شرح حقوق المرأة السودانية وتحذير الطالبات من ظواهر الختان والزواج المبكر او بالغصب.

وتقول أماني عثمان انه تم "تحريف قواعد الشريعة خلال 30 عاما من القراءة المتشددة لنظام عمر البشير (الذي تحالف مع الاخوان المسلمين) وذلك "لكم أفواه النساء. وأضافت في تفاؤل "لكن سودانا جديدا يولد، مع حكومة مدنية ستتيح المساواة في البلاد.