المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: لم يصلنا أى عرض رسمى لشراء نيمار

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادى باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ناديه لم يصله أى عرض رسمي حتى الآن من نظيره برشلونة الإسبانى للتعاقد مع نيمار ، رغم كل الضجة المثارة حول هذا الأمر.

وقال ليوناردو خلال تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريزيان الفرنسية: "لا يوجد أي شيء على الإطلاق فيما يخص نيمار، لم يأتي إلينا أي عروض خاصة له".

ونفى ليوناردو الأنباء التى تتحدث عن دخول أي لاعب في صفقة مقايضة مع نيمار، على غرار الأنباء التى انتشرت بنية البارسا إدخال أحد لاعبيه فى صفقة إعادة البرازيلي إلى أحضان "كامب نو".

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت أن نيمار يريد العودة لبرشلونة والذي رحل عنه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة فى التاريخ.