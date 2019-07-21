وقال ليوناردو خلال تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريزيان الفرنسية: "لا يوجد أي شيء على الإطلاق فيما يخص نيمار، لم يأتي إلينا أي عروض خاصة له".
ونفى ليوناردو الأنباء التى تتحدث عن دخول أي لاعب في صفقة مقايضة مع نيمار، على غرار الأنباء التى انتشرت بنية البارسا إدخال أحد لاعبيه فى صفقة إعادة البرازيلي إلى أحضان "كامب نو".
وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت أن نيمار يريد العودة لبرشلونة والذي رحل عنه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة فى التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: لم يصلنا أى عرض رسمى لشراء نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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