هازارد يرتدى القميص رقم 50 مع ريال مدريد

كشف ريال مدريد الإسبانى، عن رقم القميص، الذى سوف يرتديه نجمه الجديد البلجيكي إيدن هازارد، خلال المواجهات الودية، التى سيخوضها خلال الصيف الحالى، استعدادا للموسم الجديد 2019 – 2020.

وأكد ريال مدريد على أن نجمه البلجيكي إيدن هازارد سوف يرتدى القميص رقم 50، خلال مباريات الفريق الودية، والتى ستبدأ بمواجهة بايرن ميونخ الألمانى، فى الثانية من صباح اليوم الأحد، على هامش معسكره فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلن النادى الملكى عن قمصان نجومه الجدد، والذين تعاقد معهم خلال الصيف الماضى، أمثال المهاجم الصربى لوكا يوفيتش، الذى سوف يرتدى القميص 18، الظهير الإيسر الفرنسي فيرلاند ميندى 23 والبرازيلى رودريجو 27.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم الماضى فى الدوري الإسباني، بالمركز الثالث، خلف برشلونة بطل المسابقة وأتلتيكو مدريد الوصيف.

ويفتتح المرنجى مواجهاته فى الموسم الجديد من الليجا، بمواجهة فريق سيلتا فيجو، خارج أرضه يوم السبت 17 أغسطس المقبل.