مصرية تتخلص من رضيعتها بغطاء وسادة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سيدة مصرية ارتكبت جريمة بحق رضيعتها بعدما نقتها بواسطة غطاء وسادة بعدما شك زوجها في نسبها إليه.

وأبلغت إحدى المستشفيات الجهات الأمنية بوصول رضيعة حديثة الولادة بعمر 21 يومًا، جثة هامدة دون ظهور أي آثار إصابات ظاهرة على جسدها.

وأحضرت الجانية طفلتها الضحية للمستشفى زاعمة أن الضحية استيقظت في الصباح فوجدتها فاقدة للوعي، وهو ما أثار شكوك الجهات الأمنية التي تحقق في الواقعة.

وباستجواب والد الطفلة اعترف بأن زوجته هي من قتلت طفلتها وبسؤاله عن السبب قال إنه كان يشك في سلوك زوجته، وعقب ولادة الطفلة طلب منها إجراء اختبار ”دي إن إيه “ لمعرفة ما إذا كانت ابنته أم لا فرفضت الأم.

وكوسيلة للهروب من هذا الطلب مرة أخرى قامت بخنقها بغطاء وسادة أثناء نومها ليلاً.