انطلاق اجتماع دول عدم الانحياز في كاراكاس

انطلق السبت الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويجري نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لقاءات على هامش الاجتماع مع نائبة الرئيس الفنزويلي "ديلسي رودريغيز" ووزير الخارجية الفنزويلي "خورخي أرياسا" ومسؤولين آخرين لبحث جوانب التعاون الثنائي، وموضوع الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا.

وقال ريابكوف للحصفيين قبل توجهه لفنزويلا إن جدول زيارته يشمل "اتصالات على جميع المستويات، بما في ذلك على مستوى القيادة"، فضلا عن لقاءات مع المشاركين في الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز.

وبدأت أعمال الاجتماع السبت بحضور الرئيس الفنزويلي نيوكولاس مادورو، تحت شعار"الترويج للسلام وترسيخه عبر احترام القانون الدولي".

وشدد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، في كلمة افتتاحية، على أهمية الاجتماع، مشيرا إلى أن بلاده وكوبا وإيران وسوريا ونياراغوا وكوريا الشمالية، هي ضحية للتدخلات الخارجية المتبعة من قبل أجانب يسعون إلى تغيير الأنظمة وتبديلها بحكومات تخدم مصالحهم".

يذكر أن حركة عدم الانحياز تضم الآن 120 دولة، وتحظى 17 دولة و10 منظمات دولية بصفة مراقب بالحركة.