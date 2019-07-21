الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت إلى القاهرة كإجراء وقائي

علقت الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا رحلاتها إلى مصر كـ "إجراء احترازي" ومؤقت .

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية، أن الشركة أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي، في الوقت الذي تجري فيه مزيدا من التقييم.

وقالت الشركة في بيان، إنها ألغت رحلات من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة، السبت، وستسأنف رحلاتها غدا الأحد، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرة شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، أن لوفتهانزا قررت تعليق جميع رحلاتهما إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي أمني، لكنهما لم تقدما أي تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من اليوم السبت "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

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وقال البيان "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرةلسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. وفقا لـ"رويترز".

ولم تعلق السلطات المصرية على البيان.