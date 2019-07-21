غارات للتحالف تقتل 12 قتيلا من "أنصار الله"

قتل 12 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء السبت 20 يوليو / تموز، بغارات جوية للتحالف العربي، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مواقع وتجمعات للحوثيين في محيط مركز مديرية باقم شمال صعدة. وأوضح الموقع أن 12 عنصرا من "الحوثيين" قتلوا، وجرح آخرون جراء الغارات".

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