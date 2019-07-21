سوريا.. المسلحون يقصفون بلدات في اللاذقية وحماة وحلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين، يوم السبت، أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية، قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث مناطق في محافظتي اللاذقية وحماة، وكذلك منطقة في مدينة حلب السورية.

وقال باكين، في إحاطة إعلامية :"خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون النار على بلدات بيت جناورو وجب الأحمر في محافظة اللاذقية و الحواش في محافظة حماة، فضلا عن مكانية الدوباري في محافظة حلب".

وأشار رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في سوريا.