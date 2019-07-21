وقال باكين، في إحاطة إعلامية :"خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون النار على بلدات بيت جناورو وجب الأحمر في محافظة اللاذقية و الحواش في محافظة حماة، فضلا عن مكانية الدوباري في محافظة حلب".
وأشار رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. المسلحون يقصفون بلدات في اللاذقية وحماة وحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.