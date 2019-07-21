وانقسم التيار الإصلاحى لثلاث؛ فريق يعارض المشاركة فى هذه الانتخابات لخيبة أمله من أحداث هذا التيار أية تغييرات فى الحياة السياسية الإيرانية حتى مع حضوره داخل المؤسسات الحكومية، وفريق أخر يعتقد فى المشاركة بلا قيود أو شروط.
لكن هناك فريقًا من الإصلاحيين يدعو لمشاركة مشروطة بإلغاء الإشراف الاستصوابى لمجلس صيانة الدستور المعنى بالنظر فى أهلية المرشحين، ويمكنه قبول أو رفض أى مرشح، والشرط الثانى هو انتخابات حرة نزيهة، ويتزعم هذا التيار المنظر الاصلاحى مصطفى تاج زادة.
وكان دعا خاتمى بحسب موقعه الإلكترونى، خلال اجتماعه مع الشورى المركزية لحزب الإصلاحات التقدمى وهو حزب حديث التأسيس، الإصلاحيين للمشاركة معربًا عن أمله فى انفتاح المناخ السياسى فى البلاد، وتأييد مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين، ويرى خاتمى أن مقاطعة الانتخابات يعنى انفراط عِقد الشعب.
وتولى خاتمى رئاسة إيران بين عامى 1997 و2005 وقاد حكومة إصلاحية، وشهدت ولايتا حكمه مساعٍ للانفتاح على الغرب فضلا عن إصلاحات داخلية حاربها المحافظون بشدة.
ومنذ 2009 حظرت السلطات الإيرانية على خاتمى الظهور أو ذكر اسمه فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، بسبب تأييده للحركة الخضراء التى قادت احتجاجات عارمة ضد النظام الإيرانى فى 2009، عقب الانتخابات الرئاسية وقتها التى صعد فيها المتشدد أحمدى نجاد، وقالت المعارضة إنه حدث تلاعب فى نتائجها.
كانت هذه تفاصيل خبر انقسام الإصلاحيين فى إيران بعد تحذير خاتمى من مقاطعة انتخابات البرلمان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.