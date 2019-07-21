الرئيس الجزائرى يقرر منح لاعبى منتخب بلاده لكرة القدم أوسمة الاستحقاق الوطني

قرر الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح منح أوسمة الاستحقاق الوطنى للاعبى المنتخب الجزائرى لكرة القدم وجهازه الفنى بمناسبة الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية فى تاريخه.

وقال الرئيس بن صالح - خلال استقباله اللاعبين بقصر الشعب بالجزائر العاصمة مساء السبت - "بهذه المناسبة، وإذ نتقاسم فيض المشاعر التى عمت ربوع الوطن ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن، ونقدر العناء والمشاق التى تحملتموها بصبر واعتزاز، وهو ما يرفعكم بجدارة إلى مقام التكريم والتشريف، حيث قررنا أن نسدى لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطنى اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".

وأكد بن صالح أن هذا التكريم استثنائى بهدف مكافأة اللاعبين لكى يكونوا مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة.

وأحرز المنتخب الجزائري، اللقب الأفريقى الليلة الماضية بعد فوزه على نظيره السنغالى بنتيجة 1- صفر فى المباراة النهائية للبطولة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وحظى لاعبو المنتخب الجزائرى باستقبال شعبى هائل عقب وصولهم إلى الجزائر العاصمة ظهر اليوم، حيث جابوا شوارع العاصمة فى حافلة مكشوفة وسط الآلاف من الجماهير، قبل أن يستقبلهم الرئيس بن صالح فى قصر الشعب.