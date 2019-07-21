إنييستا: اللعب أمام برشلونة سيكون أمرا غريبا

تحدث النجم الإسبانى اندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبى اليابانى، عن مواجهة فريقه السابق برشلونة ، المقرر لها يوم السبت المقبل، على هامش بطولة راكوتين الودية.

قال إنييستا فى تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية،:"سيكون من الغريب اللعب ضد فريق حياتي، ستكون هناك العديد من العواطف الغريبة بالنسبة لى، أمل أن نستمتع بها جميعا، وأن يحظى الجماهير بمستوى رائع".

أضاف إنييستا حديثه قائلا:" بلا شك أنها ستكون مباراة خاصة للجميع، ومن الغريب أيضاً أن أواجه بوسكيتس، ألبا وراكيتيتش".

تابع نجم البارسا السابق:"قلت كثيرا أننى كنت أتمنى استكمال مشوارى مع برشلونة طوال حياتى، ولكن هناك لحظات فى الحياة، يجب فيها اتخاذ القرارات".

وكان إنييستا صاحب الـ35 عاما، قد بدأ مسيرته مع كرة القدم، ضمن صفوف الفريق الثانى ببرشلونة عام 2001، قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق الأول للبارسا عام 2002، ورحل عن الفريق الصيف الماضى، بعد أن خاض 674 مباراة وسجل 57 هدفا.