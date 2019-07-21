قال إنييستا فى تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية،:"سيكون من الغريب اللعب ضد فريق حياتي، ستكون هناك العديد من العواطف الغريبة بالنسبة لى، أمل أن نستمتع بها جميعا، وأن يحظى الجماهير بمستوى رائع".
أضاف إنييستا حديثه قائلا:" بلا شك أنها ستكون مباراة خاصة للجميع، ومن الغريب أيضاً أن أواجه بوسكيتس، ألبا وراكيتيتش".
تابع نجم البارسا السابق:"قلت كثيرا أننى كنت أتمنى استكمال مشوارى مع برشلونة طوال حياتى، ولكن هناك لحظات فى الحياة، يجب فيها اتخاذ القرارات".
وكان إنييستا صاحب الـ35 عاما، قد بدأ مسيرته مع كرة القدم، ضمن صفوف الفريق الثانى ببرشلونة عام 2001، قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق الأول للبارسا عام 2002، ورحل عن الفريق الصيف الماضى، بعد أن خاض 674 مباراة وسجل 57 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنييستا: اللعب أمام برشلونة سيكون أمرا غريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.