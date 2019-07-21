بنفيكا يكتسح جوادالاخارا المكسيكى بثلاثية فى كأس الابطال الودية

حقق فريق بنفيكا البرتغالى فوزا عريضا على نظيره فريق جوادالاخارا المكسيكى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "ليفاى"، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

أنهى بنفيكا الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله المهاجم الإسبانى راؤول دى توماس، القادم من ريال مدريد، خلال الصيف الحالى، بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة.

وفى الشوط الثانى أضاف الفريق البرتغالى، هدفين، عن طريق رافائيل سيلفا وهاريس سيفيروفيتش، فى الدقيقتين 70 و 73 من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني، سوف يواجه نظيره فريق بايرن ميونخ الألمانى، فى نفس البطولة، فى تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، فى المباراة التى سوف يستضيفها ملعب "إن أر جاى" فى أمريكا.