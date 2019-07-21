الجيش الإسرائيلي يقتحم مصلى "باب الرحمة" بالقدس ويسرق مقتنياته‎

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على اقتحام مصلى ”باب الرحمة“ بالمسجد الأقصى، وسرقت مقتنيات وأثات خاص بالمصلى. وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال صادرت السواتر الخشبية وخزانة الأحذية ومنعت الحراس من التدخل، تزامنًا مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى. وكان الاحتلال اقتحم قبل فترة المصلى ذاته، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“. يذكر أن المقدسيين أعادوا فتح مصلى باب الرحمة في شهر فبراير الماضي بعد 16 عاماً على إغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.

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