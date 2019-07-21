معلومات عن انضمام باسكال لتدريبات المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حصل”باج نيوز” على التفاصيل الكاملة وراء انضمام لاعب أجنبي إلى تدريب المريخ اليوم”السبت” على نحوٍ مفاجئ.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إنّ اللاعب كاميروني الجنسية ويدعى باسكال ويجيد اللعب في الوسط المهاجم.

وبحسب معلومات مؤكّدة حصل عليها”باج نيوز” فإنّ اللاعب كان قد خضع إلى اختبارات مع نادي حي الوادي نيالا ولم يفلح في اجتيازها.

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وأوضح المصدر أنّه تمّ ترشيح اللاعب للخضوع لاختبارٍ جديد مع المريخ قبل التعاقد معه.

وكانت أنباء سابقة قد أشارت إلى ترشيح ثلاثة لاعبين أجانب للانضمام إلى المريخ في الانتدابات الحالية بيد أنّ الصورة لم تتضح بشأن الملف.

ولم يبرم المريخ أيّة صفقة حتى اللحظة في التسجيلات الحالية عدا إكمال إجراءات محمود أمبدة وتصعيد لاعب الشباب محمد كلاسيك إلى الفريق الأول.