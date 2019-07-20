جنوب كردفان تدشن الكرة النسوية

دشنت ولاية جنوب كردفان نشاط كرة القدم للسيدات بحضور السيد صالح ابراهيم يعقوب مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية والاستاذ عبد الرحيم حماد نائب رئيس لجنة كرة القدم للسيدات ومدير ادارة الشباب والرياضة . وتم توزيع معدات رياضية لعدد من الفرق النسوية ووعد الاستاذ ود العوض نائب رئيس الاتحاد المحلي بكادقلي بضرورة قيام مهرجان الكرة النسوية بجنوب كردفان بحضور كل المهتمين بامر الرياضة و تم تكريم افضل لاعبة وهداف المبارة بواسطة نائب رئيس اللجنة تشجيعا لهنك كما تم تكريم المبدعة الطفلة مشتهي الياس بمبلغ مالي مقدمة من لجنة كرة القدم النسائية لادائها المتميز والشابة فضيلة هاشم كنجم للتمرين كما وعد الاستاذ ودالعوض بقيام مهرجان للكرة النسوية.

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