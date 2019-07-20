كمال (ترباس): نجد معاناة في دخول اتحاد الغناء الشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تقدم الفنان الكبير كمال ترباس، رئيس اتحاد الغناء الشعبي بشكره لكل من زاره أو سأل عن صحته عقب الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، كما شكر كل أطياف الشعب السوداني على الاهتمام والسؤال عنه طيلة فترة استشفاءه بقاهرة المعز .

وأبدى كمال ترباس عن دهشته الشديدة من المعلومات الخاطئة التي ظل يوردها بعض الكُتاب الصحفيين عن مرضه، مشيراً إلى أنه سافر للقاهرة من أجل إجراء عملية جراحية في إحدى عينيه .

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وأكد أن بعض الكُتاب الصحفيين ضعاف النفوس حاولوا الترويج لإصابته بمرض خطير سيمنعه من الغِناء، وهو الأمر العاري من الصحة تماماً، مُشيراُ إلى أنه لن يرد على أولئك الصحفيين الذين وصفهم بـ(الشحادين) مختتماً: (من قال أن مسيلمة قد مات) .

وفي سياق منفصل تحدث المطرب كمال ترباس بحسب صحيفة المجهر، عن مشاريعه الفنية القادمة، مؤكداً بأنه قارب على الانتهاء من أغنية جديدة من أشعار الحلنقي، مضيفاً بأنها سوف تكون هديته لجمهوره الكبير والذي ظل ينتظر جديده بفارغ الصبر .

وأشار إلى أنهم في اتحاد الغِناء الشعبي يُعانون من مسألة الدخول للدار بسبب اكتظاظ السيارات بالخارج منوهاً إلى أنه شرع في ترتيب ذلك الأمر بالإضافة إلى إعادة فتح ملف العضوية في الاتحاد وإطلاق عدد من النشاطات الفنية القادمة .